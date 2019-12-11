Beşar Esad'ın Erdoğan sorusuna yanıtı tepki çekti gurur duymam tiksinirim

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, gelecekte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme ihtimaliyle ilgili bir soruya, "Bir gün bunu yapmak zorunda kalırsam bundan gurur duymam. Bu türden fırsatçı İslamcılarla iş yapmaktan tiksinirim" yanıtını verdi.

İtalya Devlet Televizyonu Rai'ye mülakat veren Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın açıklamaları tepki çekti.

Ülkesindeki zulümleri unuttu

Yüzbinlerce vatandaşının ölümününden sorumlu tutulan Esad, "Uzun vadede Sayın Erdoğan ile görüşme planı olabilir mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Eğer bir gün bunu yapmak zorunda kalırsam bundan gurur duymam. Bu türden fırsatçı İslamcılarla masaya oturmaktan tiksinirim. Müslüman demiyorum, İslamcı diyorum - bu başka bir terim, siyasi bir terim. Ama ben hep şunu söylerim: benim görevim yaptıklarımdan mutlu olmak ya da olmamak değil. Mesele benim duygularım değil, Suriye'nin çıkarları. Bu yüzden çıkarlarımız nereye gitmemi gerektirirse oraya giderim, neyi yapmamı gerekirirse onu yaparım."

El Nusra'yı destekliyor iftirası

Esad, Suriye'deki mevcut durumla ilgili bir soruyu yanıtlarken de "Suriye ordusu son birkaç yıldır ilerleme kaydetti ve birçok bölgeyi teröristlerden temizledi. Türklerin desteklediği El Nusra'nın bulunduğu İdlib ise hala duruyor, Türklerin geçen ay topraklarımızı işgal ettiği Suriye'nin kuzey bölgeleri de duruyor" dedi.

Türkiye'yi işgalle suçladı

Esad, ülkedeki siyasi durumun "dahil olan aktör sayısının artması nedeniyle gittikçe karmaşıklaştığını" da söyledi.

"Türk işgali, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin ihlalidir" diyen Esad, Rusya'nın pozisyonunun da bu yönde olduğunu belirtti.