HABER /  GÜNCEL

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan uyarı!

BALIKESİR 'de deki art arda yaşanan depremler sonrası uzmanlar tahminlerde bulundu. Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy "Büyük depremleri önceden söyleyemeyiz ama Girit çevresindeki depremler beni hep kaygılandırır." dedi.

BALIKESİR 'deki art arda depremler sonrası açıklamalarda bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy "Deprem merkez üsleri çok saçılmış. Doğrusu büyük bir deprem beklentim yok." ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Şükrü Ersoy Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Depremlerin olduğu İkizcetepeler barajı civarında aktif fay zonları görünmüyor. Deprem merkez üsleri çok saçılmış. Doğrusu büyük bir deprem beklentim yok!

Bazen barajlar da yapay depremler oluşturur

Teorik olarak magma kökenli bir aktivite ise (öyle görünüyor) küçük depremlerle devam eder, fakat büyük deprem gelmez. Teorik bilgi: Bazen barajlar da yapay depremler oluşturur (aktivitenin hemen yanında ikizcetepeler barajı). Ama baraj büyük değil emin olmak zor"

Korkutan Girit açıklaması

Girit'te 5.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası açıklama yapan Ersoy, "Büyük depremleri önceden söyleyemeyiz ama Girit çevresindeki depremler beni hep kaygılandırır." ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Depremin merkez üssü! Ateş başında deprem nöbeti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Roman açılımı' genelgesi
Almanya'dan Türkiye itirafı: Eski gücüne geri döndü
TBMM Genel Kurulu'nda "Sarhoş" ve "Deli" tartışması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi
2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu
Tekirdağ'da bir şahıs yanında çalışan liseli kıza cinsel tacizden tutuklandı
ÖNCEKİ HABERLER
Yeni Zelanda’daki yanardağ patlamasında ölü sayısı yükseliyor
İstanbul ve İzmir'de ByLock operasyonu! Emniyet nefes aldırmıyor
Trump- Lavrov görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan kritik açıklama
Dışişlerinden yeşil ve gri pasaport açıklaması
Bolu'da paha biçilemeyen tarihi 3 Tevrat ele geçirildi
Her bel ağrısı fıtık değildir! İşte bel ağrısı ile fıtığı ayırmanın yolları
Yorumlar 1 yorum