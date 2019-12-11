İstanbul ve İzmir'de ByLock operasyonu! Emniyet nefes aldırmıyor

İZMİR'de FETÖ'ye yönelik operasyonda, ByLock kullandıkları tespit edilen 11 kişiye operasyon düzenlendi.

İstanbul ve İzmir sabaha operasyon haberleriyle uyandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.

ByLock operasyonu düzenledi

Bu kapsamda, İzmir ve İstanbul illerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 11 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.