Barcelonalı Ansu Fati tarihe geçti İşte Devler Ligi'nde dün gece

Barcelona'nın Inter'i 2-1 yendiği maçta Fati, 17 yaş 40 günle bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç futbolcu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi F, G ve H gruplarında son maçlar oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında son 16 turuna yükselen 4 ekip daha belli oldu. Barcelona'nın liderliği garantilediği F Grubu'nda 2'nciliği Borussia Dortmund elde etti.

Ansu Fati, tarihe geçti

Takımı Barcelona'nın Inter'i 2-1 yendiği maçın 86. dakikasında fileleri havalandıran Ansu Fati, 17 yaş 40 günle bir Şampiyonlar Ligi maçında

gol atan en genç futbolcu oldu.





Bir önceki rekor Peter Ofori-Quaye'ye aitti

Bir önceki rekor, 1997 yılında Rosenborg'un evinde Olympiakos'u 5-1 yeniği maçta 17 yıl 195 günlükken gol atan Peter Ofori-Quaye'ye aitti.

Olympique Lyon (Fransa) - Leipzig (Almanya): 2-2

G Grubu'nda son karşılaşmalar öncesi turu garantileyen Leipzig, ilk, Olympique Lyon da 2. sırayı aldı.

G Grubu

Benfica (Portekiz) - Zenit (Rusya): 3-0

H Grubu

Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa): 2-1

Heyecanın son haftaya kadar sürdüğü H Grubu'nu ise Valencia zirvede, Chelsea 2. sırada bitirdi.

Ajax (Hollanda) - Valencia (İspanya): 0-1

F Grubu

Borussia Dortmund (Almanya) - Slavia Prag (Çekya): 2-1