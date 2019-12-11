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Barcelonalı Ansu Fati tarihe geçti İşte Devler Ligi'nde dün gece

Barcelona'nın Inter'i 2-1 yendiği maçta Fati, 17 yaş 40 günle bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç futbolcu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi F, G ve H gruplarında son maçlar oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında son 16 turuna yükselen 4 ekip daha belli oldu. Barcelona'nın liderliği garantilediği F Grubu'nda 2'nciliği Borussia Dortmund elde etti. 

Ansu Fati, tarihe geçti
Takımı Barcelona'nın Inter'i 2-1 yendiği maçın 86. dakikasında fileleri havalandıran Ansu Fati, 17 yaş 40 günle bir Şampiyonlar Ligi maçında
gol atan en genç futbolcu oldu. 



Bir önceki rekor Peter Ofori-Quaye'ye aitti
Bir önceki rekor, 1997 yılında Rosenborg'un evinde Olympiakos'u 5-1 yeniği maçta 17 yıl 195 günlükken gol atan Peter Ofori-Quaye'ye aitti. 

Olympique Lyon (Fransa) - Leipzig (Almanya): 2-2
G Grubu'nda son karşılaşmalar öncesi turu garantileyen Leipzig, ilk, Olympique Lyon da 2. sırayı aldı.  

G Grubu
Benfica (Portekiz) - Zenit (Rusya): 3-0 

H Grubu
Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa): 2-1
Heyecanın son haftaya kadar sürdüğü H Grubu'nu ise Valencia zirvede, Chelsea 2. sırada bitirdi. 

Ajax (Hollanda) - Valencia (İspanya): 0-1 

F Grubu
Borussia Dortmund (Almanya) - Slavia Prag (Çekya): 2-1 

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