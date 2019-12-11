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İlber Ortaylı'dan Celal Şengör'ün Müslüman Türklerle ilgili dediği sözlere cevap!

Jeoloji Profesörü Celal Şengör, Azerbaycan'da bir öğrenci grubuyla gerçekleştirdiği röportaj sırasında, Müslüman Türkleri hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. İlber Ortaylı'dan Celal Şengör'e cevap geldi.

Şengör'ün ''Türkler cahil bırakılmadı, kendi kendilerini cahil ettiler. En cahil Türkler Müslüman Türklerdir'' şeklindeki sözlerine ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan yanıt geldi.

'İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur'

Ortaylı, ''Ben Osmanlı imparatorluğunun çocuğuyum ve benim için Osmanlılık her şeyden daha temeldir. Biz Osmanlı'nın sayesinde varız. Osmanlı'yı anlamayanın İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur' ifadelerini kullandı.

Şengör ne demişti?

Öğrencilerin kendisine yönelttiği, ''Sizce Türkler modern çağda neden cahil bırakıldı?'' sorusuna Şengör, ''Türkler cahil bırakılmadı, kendi kendilerini cahil ettiler. En cahil Türkler Müslüman Türklerdir'' diyerek yanıt verdi.

Müslümanlığın Türkleri cahilleştirdiğini savunan Şengör, sözlerine, ''Türkler, Müslüman camiasına katıldıktan sonra İslamiyet'in 11. yüzyıldaki çöküşü Türkleri de beraberinde sürükledi. Özellikle Osmanlı Devleti benim kanaatimce Türk tarihinin en alt noktasıdır.'' ifadeleriyle devam etti.

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