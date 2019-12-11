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Napoli Carlo Ancelotti'yle yollarını ayırdı

İtalya Ligi'nde bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen Napoli, teknik direktör Carlo Ancelotti ile yolları ayırdı.

İtalya Ligi'nde son yıllarda şampiyonluk yarışının içinde olan; ancak bu sezon lider Inter'in 17 puan gerisine düşen Napoli, sezon başında göreve getirdiği teknik direktör Carlo Ancelotti'nin görevine son verdi.

Daha önce son 16'ya kalan ve gruptaki son maçında Genk'i 4-0 yenen İtalyan ekibi'nden yapılan açıklamada, "Carlo Ancelotti'nin sözleşmesinin feshine karar verildi.

Napoli ve başkan Aurelie De Laurentiis ile Carlo Ancelotti arasındaki arkadaşlık, karşılıklı saygı devam edecektir" denildi. 

Ancelotti, Genk maçı sonrası istifa etmeyeceğini açıklarken; başkan De Laureniis ile toplantı yapacağını açıkladı. Ancak kulüp, Genk maçının ardından yayınladığı bildiriyle işbirliğini sonlandırdığını duyurdu.

Gattuso'nun adı geçiyor
İtalyan medyası, Milan'ın eskei teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun göreve getirileceğini yazdı.

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