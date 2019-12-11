Felipe Melo İstanbul'a geldi Fenerbahçe'ye laf soktu

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, İstanbul'a gelirken ''Belki taraftarlar benim için sürpriz bir şov hazırlamıştır. Ben zaten gereken şovu Fenerbahçe maçlarında yaptım, hatırlarsınız. Ben artık misafirim.'' diyerek Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Felipe Melo, İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nin çıkışında gazetecilere açıklamada bulanan Brezilyalı futbolcu, uzun bir aranın ardından İstanbul'a gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

''Fenerbahçe maçlarından da çok iyi hatırlarsanız''

Melo, kendisine yöneltilen "Türk Telekom Stadı'nda özdeşleşen bir gol sevincin var. Cumartesi günü de maçta olacaksın. Bir şov düşünüyor musun?" soruya "Belki Galatasaray taraftarları bir şey hazırlamışlardır. Ben gelirken şovları yaptım. Fenerbahçe maçlarından da çok iyi hatırlarsanız." şeklinde yanıt verdi.

''Başta çay olmak üzere her şeyi çok özledim''

İstanbul'u çok özlediğini belirten Melo, "Çok uzun zamandır görmek istiyordum. Sadece Galatasaray taraftarını değil, tabii ki onların yeri benim kalbimde başka. Türk halkının hepsini özledim. Küçük oğlum burada doğduğu için o Türk zaten. Başta çay olmak üzere her şeyi çok özledim." diye konuştu.

''Galatasaray'ın her zaman kalbimde yeri var''

Transfer için İstanbul'a gelmediğini kaydeden Melo, "Buraya esas gelmemin sebebi Galatasaray'ın beni ödüllendirmek istemesi. Galatasaray'ın her zaman kalbimde yeri var, o çok önemli. Stada gideceğim, taraftarlarla tekrar buluşacağım ve o heyecanı tekrar yaşayacağım. Sonrasında Ümit diye bir arkadaşım var, onu göreceğim. Belki onunla başka işlerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

2 yıl daha sözleşmesi var

Felipe Melo, formasını giydiği Brezilya'nın Palmeiras takımıyla 2 yıl daha sözleşmesinin bulunduğunu, takımını çok sevdiğini ancak gelecekte ne olacağını bilemeyeceğine belirtti.