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Ceren Hindistan kimdir kaç yaşında hafızasını sildirdi

2007 yılında Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışmasına katılan Ceren Hindistan finalistlerden biri olmuştu. Şimdilerde ise hafızamı sildirdim diyerek dikkatleri üzerine çeken Ceren Hindistan kimdir?

Sosyal medya hesabından hafızasını sildiren Ceren Hindistan hakkındaki iddialarla gündeme gelmeye devam ediyor. 2007 yılında Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışmasına katılan Ceren Hindistan, son 10 finalistlerinden biri olmuştu. Güzel oyuncunun bir kızı var. Peki, Ceren Hindistan kimdir, kaç yaşında?

Ceren Hindistan, 27 Şubat 1989 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Kars, Sarıkamışlı olan Ceren Hindistan, Ankara Anadolu Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi mezun olduktan sonra 2007 yılında Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışmasına katıldı.  

2012 yılında senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı, Fatma Girik, Serdar Gökhan, Murat Ünalmış gibi isimlerin başrollerini paylaştığı "Babalar Ve Evlatlar" dizisinde 'Zeynep' karakterini canlandırdı. Ceren Hindistan, 2013 yılının en çok konuşulan "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde" Hürrem Sultan'ın sadık cariyesi olan Ahsen Hatun karakterine hayat verdi ve ilk olarak bu diziyle adını duyurdu. 

2014 yılında senaristliğini Mahinur Ergun'un yaptığı "Aşktan Kaçılmaz" adlı dizi filmde Berk Oktay, Pelin Akil, Çağdaş Onur Öztürk ile başrolleri paylaştı. Ceren Hindistan, en büyük çıkışını 2008 yapımı Baba Ocağı dizisinde Burak Özçivit, Selim Gülgören ve Engin Şenkan gibi isimlerle başrolü paylaştı. Bu dizide İsmet karakteriyle tanındı.Dizilere ve podyumlara ara veren Ceren Hindistan'ın Antalyalı işadamı Ümit Aslan'dan Arya Rima Aslan isimli bir kız çocuğu var.

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