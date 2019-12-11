Balıkesir depremi! 4.6 sonrası 70'den fazla deprem oldu AFAD listesi

BALIKESİR dün gece saat 23.14'te meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı depremlerle sallanıyor. AFAD Balıkesir'deki son depremlerin listesini yayınladı.

Balıkesir halkının yüreğini ağzına getiren orta büyüklükteki sarsında dün gece saat 23.14'de kaydedildi. Merkez üssü Altıeylül olan 4,6 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldi. Bu depremden 10 dakika sonra bir orta büyüklükte deprem daha meydana geldi. Saat 23.24'te 11.28 km derinliğindeki depremin büyüklüğü 4.3 olarak belirlendi.

AFAD Balıkesir'deki son depremler listesi

Bu depremlerin ardından dün gece saat 23.24'ten bu sabah saat 09.40'a kadar toplam 70'ten fazla deprem daha oldu. Artçı depremlerin en büyüğü 3.2 büyüklüğünde kaydedildi.

Dün geceden bu sabaha kadar kaydedilen depremlerin bir kısmı şu şekilde:





















Altıeylül'de son durum ne?

Depremin merkez üssü olan Altıeylül ilçesinde 4,6 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Şu an için bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok, gerekli bütün çalışmaları yapıyoruz. Akçaköy ve Ayvacık mahallelerine yakın olduğu tahmin ediliyordu, oralarla da görüştük herhangi bir olumsuzluk olmadığı bilgisi geldi." dedi.