Cari denge Ekim'de 1.55 milyar dolar fazla verdi

TÜRKİYE'nin cari işlemler Ekim'de 1.55 milyar dolar fazla verdi. böylelikle 12 aylık cari işlemler fazlası 4 milyar 336 milyon dolar oldu.

Beklenti 1.56 milyar dolardı. Söz konusu gelişmede, bir önceki yılın aynı ayında 630 milyon dolar fazla veren ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret dengesinin bu yıl 924 milyon dolar açık vermesi etkili oldu.

Net hata noksan Ekim'de 454 milyon dolar fazla verdi.

Bu arada Eylül cari denge verisi 2.48 milyar dolardan 2.35 milyar dolara revize edildi.