HABER /  EKONOMİ

Cari denge Ekim'de 1.55 milyar dolar fazla verdi

TÜRKİYE'nin cari işlemler Ekim'de 1.55 milyar dolar fazla verdi. böylelikle 12 aylık cari işlemler fazlası 4 milyar 336 milyon dolar oldu.

Beklenti 1.56 milyar dolardı. Söz konusu gelişmede, bir önceki yılın aynı ayında 630 milyon dolar fazla veren ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret dengesinin bu yıl 924 milyon dolar açık vermesi etkili oldu.

Net hata noksan Ekim'de 454 milyon dolar fazla verdi.

Bu arada Eylül cari denge verisi 2.48 milyar dolardan 2.35 milyar dolara revize edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da büyük bir yağış bekleniyor! 6 ilçede alarm bütün izinler iptal Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı
ABD'den Türkiye'ye sert S-400 açıklaması: Artık yolun sonuna gelindi
MHP'li Enginyurt'tan ilginç 'çakar' savunması: Ne yaptık araçların üzerinden mi geçtik?
TFF kulüplerin borçlanma limitini artırdı ortalık karıştı
İlber Ortaylı'dan Celal Şengör'ün Müslüman Türklerle ilgili dediği sözlere cevap!
Felipe Melo İstanbul'a geldi Fenerbahçe'ye laf soktu
ÖNCEKİ HABERLER
Her bel ağrısı fıtık değildir! İşte bel ağrısı ile fıtığı ayırmanın yolları
Balıkesir depremi! 4.6 sonrası 70'den fazla deprem oldu AFAD listesi
Paris Saint Germain Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?
Brent petrolün varili 63,95 dolar
Ahmet Davutoğlu partisinin ismi YAP logosu da adalet terazisi
Şeyma Subaşı namazı bıraktın mı sorusuna yanıtı ile dillerde
Yorumlar