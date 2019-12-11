Antalya'da büyük bir yağış bekleniyor! 6 ilçede alarm bütün izinler iptal

Antalya'da 6 ilçe için kırmızı alarm! Tüm izinler iptal

Meteoroloji'nin Antalya'da 6 ilçe için verdiği 'kırmızı' uyarıdan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nde tüm izinler iptal edildi. Her iki kurum izinde olan personelini de bugün için göreve çağırdı.