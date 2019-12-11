Antalya'da büyük bir yağış bekleniyor! 6 ilçede alarm bütün izinler iptal
ANTALYA bugün alarm durumuna geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için tarihinde ilk kez kırmızı uyarı verdi. Dün yapılan uyarının ardından kentte tüm ilgili birimler alarm durumuna geçti, kriz masası oluşturuldu, bütün izinler iptal edildi. Özellikle yağışın Antalya merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde şiddetleneceği belirtiliyor.
Vatandaşları, kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında ilk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya'da, AFAD ve İtfaiye Daire Başkanlığında izinler iptal edildi, Valilik tarafından kriz masası oluşturuldu. Metrekareye 100-250 kilogram civarında yağış düşmesi beklenen kentte, uyarının ardından ilgili kurumlar tarafından tedbir alındı.
Antalya Valiliği ve AFAD'dan uyarı
Antalya Valiliği de kenti alarma geçiren 'kırmızı' uyarı hakkında açıklama yayımladı. Açıklamada vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı. Benzer uyarı AFAD tarafından da yapıldı.
Antalya'da 6 ilçe için kırmızı alarm! Tüm izinler iptal
Meteoroloji'nin Antalya'da 6 ilçe için verdiği 'kırmızı' uyarıdan sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü'nde tüm izinler iptal edildi. Her iki kurum izinde olan personelini de bugün için göreve çağırdı.
Bu bölgelerden uzak durun
Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, yaptığı açıklamada, vatandaşların dere kenarından, sel ve su baskını olabilecek bölgelerden uzak durması için uyarılarda bulundu.