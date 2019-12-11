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Yalova’da tersanede yangın! 45 dakika cayır cayır yandı

YALOVA'da tersaneler bölgesindeki bir tersanende bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.

Altınova ilçesi tersaneler bölgesinde bulunan Cemre Tersanesi'nin boya deposunda sabah 08.30 sularında yangın çıktı.

45 dakika sürdü

Yangına ilk müdahaleyi tersane personeli yaptı. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan Altınova Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Çıkış sebebi araştırılıyor

Yaklaşık 45 dakika süren çalışma sonrasında kontrol altına alınan yangında can kaybı ve yaralanma olmadı. Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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