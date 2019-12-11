Mevlüt Çavuşoğlu ABD'ye resti çekti: İncirlik de Kürecik de gelir her şey gelir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye olası yaptırımına ilişkin sert karşılık verileceğinin sinyalini verdi. Resti çeken Çavuşoğlu, "İncirlik de gelir Kürecik de gelir her şey gelir. En kötü senaryoyu değerlendirip karar veririz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Varsayımlar üzerine konuşmak istemiyorum Kongrenin değil yönetimin alacağı karar da önemli." diye konuştu.

Türkiye ve Libra arasında imzalanan muhtırayı değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "İmzaladığımız anlaşma uluslararası hukuka uygundur. Libya ile sismik ve sondaj çalışması yapabiliriz. Yunanistan veya AB'nin bu konuda uluslararası hukuku ve adalet divanını ilgilendiren konularda mahkeme gibi karar vermesi doğru değil." şeklinde konuştu.

Katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Türkiye-Libya muhtırası

İmzaladığımız anlaşma uluslararası hukuka uygundur.Libya ile sismik ve sondaj çalışması yapabiliriz. Yunanistan veya AB'nin bu konuda uluslararası hukuku ve adalet divanını ilgilendiren konularda mahkeme gibi karar vermesi doğru değil. Önce ulusal çıkarlarımızın korunması gelir. Kıta sahanlığımızda izinsiz kimse çalışma yapamaz. İzinsiz girilirse engelleriz.

"Türkiye bunu değerlendirebilir"

BM'nin Libya'da tanıdığı bir yönetim var. Dolayısıyla BM'nin de tanıdığı ve uluslararası toplantılara da davet edilen Saraj hükümeti meşrudur ve Türkiye meşru yönetimle ilişkilerimiz devam ediyor. Askeri ve güvenlik mutabakat zaptını da imzaladık. Böyle bir talep Libya'dan gelirse uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalar çerçevesinde Türkiye bunu değerlendirebilir.

ABD ile S-400 krizi

F-35 ve S-400 arasında hukuken de siyaseten de bir bağ yok. ABD tüm önerilerimize 'Hayır' diyor. Dayatma ile bir yere varılamayacağını anlamalılar. ABD olumlu yaklaşırsa biz de olumlu yaklaşırız. S-400 saldırı sistemi değil ki savunma sistemi. Barının tehdit ve ittifak anlayışı değişiyor. F-35 alamazsak alternatiflere bakmak durumundayız. Rus pazarı olabilir diğer pazarlar olabilir.

İncirlik de gelir Kürecik de gelir her şey gelir. Varsayımlar üzerine konuşmak istemiyorum Kongrenin değil yönetimin alacağı karar da önemli. En kötü senaryoyu değerlendirip karar veririz.

Ermeni tasarısı

İlişkilerimizi geri dönülemez bir noktaya götürür.

ABD'nin YPG'ye yardımı

ABD'nin YPG/PKK ile ilişkisi devam ediyor. ABD şu anda Suriye'deki güvenli bölgeden çekildi. ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği her yardım suçtur, Uluslararası terörizmin finansmanı kapsamına girer.

"Teröristler çekilmezse siz temizlersiniz"

Bizim harekat bölgemizde ABD gücü yok. Biz terörle mücadele için varız, olmaya devam edeceğiz. Rusya, "Teröristler çekilmezse siz temizlersiniz." dedi. Terör tehdidine karşı Türkiye'nin tedbir alma hakkı var.

"Taviz yoktur, küçük bir jest vardır"

Türkiye'nin güvenliği ile Baltık güvenliği eşittir. Hem Baltık hem de bizim planımız yayınlanmayı bekliyor. Bizimki yayınlanmadan diğeri de yayınlanmayacak. Burada bir taviz yoktur, küçük bir jest vardır. İki planın yayınlanması eş zamanlı olacaktır. NATO'nun Türkiye'yi koruma görevi vardır.

Akdeniz ülkeleri ile olası yeni muhtıralar

Rum kesiminin KKTC ile bir anlaşmaya varması lazım. Yunanistan'ın da Türkiye ile iş birliği içinde olması lazım. Mısır'la siyasi ilişkilerimiz kötü ama iş adamları, turizm vb ilişkiler devam ediyor. Yönetimle problemimiz var, Mısır halkıyla sorunumuz yok. Bugün hazırız demek hepsi ile aynı gün yapacağımız anlamına gelmez. Şartlar oluştuğu zaman tüm Akdeniz ülkeleriyle çalışırız.

Ege'de kıta sahanlığı

Bu konuları aşabilmek için görüşmeler başlatmıştık. Görüşmeler maalesef Çipras yönetimi zamanında gerçekleşmedi. Yunanistan'da sol hükümetler aşırı milliyetçi oluyor.