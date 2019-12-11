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Ozan Kabak en değerli 10 futbolcu arasında

Anadolu Ajansı

2000 sonrası doğan en değerli futbolcular listesinde Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak da yer aldı.

KPMG Football Benchmark tarafından araştırmada, 2000 sonrası doğan en değerli oyuncular belirlendi.

Alman ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen İngiliz futbolcu Jadon Sancho, 116 milyon avroluk değeriyle listesinin zirvesinde bulunuyor.

19 yaşındaki Sancho'yu 67 milyon avroluk değeriyle Real Madrid'in Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Junior, 56 milyon avroluk değeriyle yine Real Madrid'den Rodrygo takip etti.

Alman temsilcisi Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 30 milyon avroluk değeriyle Manchester Cityli Phil Foden'la 7. sırayı paylaştı. 

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, yaptığı açıklamada, "Ozan, sezon başında sakatlığı nedeniyle Schalke'de fazla forma şansı bulamadı. Buna rağmen yüksek potansiyeli nedeniyle bu listede yer almayı başardı. Zaten son maçlarda gösterdiği performansı bu listede neden yer aldığının kanıtı niteliğindedir. Ozan sezon başından bu yana oynamış olsaydı, bu listede daha da yukarılarda olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu. 

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