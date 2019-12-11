Antalya saatlik hava durumu! Meteoroloji kırmızı alarm verdi

ANTALYA için meteoroloji bugün kırmızı alarm verdi ve çok kuvvetli aşırı yağış olacağını duyurdu. Meteorolojik kırmızı alarm büyük ve tehlikeli hava olayını haber veriyor.

Antalya’da dün başlayan sağanak yağışların bugün (11.12.2019 Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetleneceği duyuruldu. Şiddetli yağışlar Antalya Merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerini vuracak. Antalya ve ilçelerinde Perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 100-250 kg civarında yağış düşecek.

Meteoroloji Antalya için kırmızı alarm verdi ve sel, su baskını, yıldırım ve hortum uyarısı yaptı.

Antalya saatlik hava durumu : Kırmızı alarm verilen Antalya'nın saatlik hava durumu raporuna göre yağışlar aralıksız olarak çok kuvvetli bir şekilde devam edecek.

Meteorolojinin Antalya için verdiği 5 günlük hava durumu tahmini de perşembe gününe kadar şiddetli yağışın süreceğini, cuma günü yağışın biraz hafifleyeceğini ancak cumartesi günü yine yoğun yağış beklendiğini gösteriyor.



Meteorolojik kırmızı alarm nedir? : Meteoroloji hava durumunu yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı alarm olarak kategorilendiriyor. Kırmızı alarm verildiğinde çok kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edildiği anlamına geliyor. Kırmızı alarm verilen yerlerde büyük hasar ve kayıp oluşturabilecek hava olaylarına karşı hazırlıklı olunması gerekiyor.