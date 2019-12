Deprem çantasında ne olur deprem çantasına neler konur?

Türkiye'nin dört bir yanında ard arda yaşanan depremler vatandaşı korkuttu. Son olarak Balıkesir'in sallanmasıyla yürekler yine ağıza geldi. Deprem gerçeğiyle bir kez daha yükleşen insanlar bu kez deprem çantasına ne konur, deprem çantasında neler olur sorularının yanıtını arıyor.

Balıkesir'de yaşanan son depremlerin ardından vatandaşlar yeniden deprem çantasında neler olur, deprem çantası nasıl hazırlanır sorularının yanıtını aramaya başladı. Ülkemizin deprem bölgesinde yer aldığını ve her an bir deprem yaşama ihtimalimiz olduğunu göz önünde bulundurursak, depreme her an hazır olmalıyız. Peki depremde ne yapmalıyız, deprem çantasında neler bulundurmak gerekir?

Acil durum çantası olarak da bilinen deprem çantasının ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Peki, ihtiyacınız olan farklı kategorilerden malzemelerin bulunduğu bir afet ve acil durum çantasının içerisinde neler olmalı? İşte, deprem çantasının içerisinde olması gerekenler:

En az 72 saat yetebilecek miktarda su

En az 72 saat yetebilecek bozulmayan yiyecekler (konserve, bisküvi vb.)

İlk yardım çantası

Çadır

Battaniye

Uyku tulumu

Yedek pilleri ile beraber kullanışlı bir el feneri

Telefonunuzun şarj aleti (taşınabilir ve kablolu)

Mevsim şartlarına uygun giysiler (şapka, çorap, yağmurluk, kazak vb.)

Bir miktar para

Kullandığınız ilaçlar

Kalem ve kağıt

Çok amaçlı çakı

Çakmak

Önemli telefon numaralarının ve iletişime geçilecek kişilerin bilgilerinin bulunduğu defter ya da dosya

Islak mendil, tuvalet kağıdı, tuvalet atıkları için poşet gibi hijyen ürünleri ve dezenfektan ürünler

Deprem çantası hazırlarken bunlara dikkat:

Deprem çantası hazırlamak kadar, "Deprem çantası nasıl olmalı?" sorusunun cevabı da oldukça önemlidir. Şimdi, deprem çantası hazırlarken dikkat etmeniz gerekenleri sıralayalım.

*Hazırladığınız deprem çantası ağır olmamalı, kolaylıkla taşınabilir olmalıdır.

*Deprem çantasını kolaylıkla ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Acil durumda kolaylıkla ulaşamayacağınız bir deprem çantası amaca uygun değildir.

*Deprem çantasını tüm aileniz için değil, kişisel ihtiyaçlarınız doğrultusunda hazırlamalısınız. Ayrıca evcil hayvanınız varsa onun ihtiyaçlarına da küçük bir çantada yer vermeyi unutmamalısınız.

*Deprem çantanızı mevsim şartlarına uygun olacak şekilde belirli dönemlerde yenilemeyi unutmamalısınız.

*Yiyeceklerin ve içeceklerin son kullanma tarihleri konusunda dikkatli olmalısınız. Son kullanma tarihleri yakın olan ürünleri tüketebilir ve yerlerine yenilerini koyabilirsiniz.

*Evin yanı sıra iş yeriniz ve otomobilinizde de deprem çantası bulundurmanızda fayda var.