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Nihal Olçok 15 Temmuz'da şehit düşen oğlu Abdullah'ın mezarını açtırabilirim dedi

15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un eski eşi ve Abdullah Olçok'un annesi olan Nihal Olçok katıldığı programda 15 Temmuz'la ilgili bomba açıklamalar yaptı. Olçok oğlu Abdullah'ın mezarını açtırabileceğini söyledi.

DW Türkçe'de Nevşin Mengü'nün sorularını cevaplayan Nihal Olçok 15 Temmuz'la ilgili çok tartışılacak sözlere imza attı. Nihal Olçok, 15 Temmuz gecesinin hemen ardından köprünün ve yollarının temizlenmesinin delilleri ortadan kaldırdığını söylerken "FETÖ'cüler'in de bizim de ortak bir paydamız var. İkimizin de delilleri yetersiz" dedi. 

Abdullah'ın mezarını açtırabilirim

Adli tıptan onlarca insanın hapse atıldığı rapor beni bağlamıyor artık. Erol Olçok konusunda bir şey söyleyemem belki boşandım çünkü ama günün sonunda Abdullah'ın mezarını açtırmayla sonuçlansa bile ben bunu kabul ederim. 

Millet çok huzursuz olurdu

Ben sabah çıktığımda yollar tertemizdi, yıkanmıştı. FETÖ'den yargılananların da bizim de yeterli delilimiz yok. İlk dönemde ben de dedim ki "millet çok huzursuz olurdu o kanlar falan. Davalardan sonra MOBESE kameraları çalışmıyor, kovanlar yok, o yok bu yok.

Bu yüzbinlerce insanı temizlemenin devlete bir maliyeti olacak

Bu yüzbinlerce insanı temizlemenin devlete bir maliyeti olacak diye bunu bile hesaplıyordum. Abdullah'ın kanı helali hoş olsun diyordum ama gördüm ki o günde bugün de kaybeden benmişim."

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