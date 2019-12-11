Çağlar Söyüncü imzayı atıyor! 5 yıllık anlaşma yapılacak

Leicester City, Avrupa'nın tüm büyüklerinin dikkatini çeken Çağlar Söyüncü'ye zam yapma kararı aldı. 5 yıllık yeni sözleşme yapılacak...

Leicester City, Avrupa'nın devlerinin peşinde olduğu milli stoperimiz Çağlar Söyüncü ve İngiliz milli orta saha James Maddison ile sözleşmeye yenilemeye çok yakın...

The Athletic'ten David Ornstein'ın haberine göre; birçok Avrupa devinin ilgisi sonrası Çağlar Söyüncü'yü kadrosunda tutmak isteyen Leicester City, 2.73 milyon euro brüt, vergiler sonrası ise 1.7 milyon euro ile kulübün en az kazanan oyuncularından biri olan milli yıldızımıza önemli bir zam yapacak. Leicester'ın masadaki teklifi ise yıllık brüt 4.67 milyon euro, net ise 2.5 milyon euro ve 5 yıllık yeni bir sözleşme oldu.

Leicester ile sözleşmesinin sona ermesine daha 3.5 yıl olan 23 yaşındaki milli oyuncumuz, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Leicester City'e yeşil ışık yaktı. İki taraf arasındaki pazarlıkların ardından sözleşme son halini alacak.

Leicester City'nin amacının ara transfer dönemi başlamadan önce Çağlar Söyüncü ile anlaşmayı açıklayıp büyük kulüplerin ilgisini azaltmak olduğu da vurgulandı.

Maddıson ile 2023'e kadar anlaştı

James Maddison ile de uzun süredir görüşen Leicester City, başarılı orta saha oyuncusu ile de anlaşma sağladı. 2023'e kadar yeni sözleşme imzalayacak olan Maddison, Manchester United'ın transfer listesinde yer alıyordu.

Tottenham gibi büyümek istiyorlar

Leicester'ın Çağlar ve Maddison ile birlikte Youri Tielemans, Ben Chilwell, Demarai Gray, Ricardo Pereira, Kelechi Iheanacho, Hamza Choudhury'den oluşan genç bir çekirdek kurduğunun altı çizildi.

Menajer Brendan Rodgers ile de uzun süreli bir sözleşme imzalayan Leicester'ın hedefinin Tottenham örneğinde olduğu gibi büyümek ve bu genç çekirdek ile İngiltere'nin 6 büyüğü arasına eklemlenmek olduğu kaydedildi.

Şampiyonlar Ligi garanti gibi

Bu sezon Premier Lig'de başarılı bir performans sergileyen Leicester City, 16 hafta sonunda 12 galibiyet ve 2 beraberlik ile 38 puan toplayarak Liverpool'un ardından ikinci sıraya yerleşti. Leicester, Şampiyonlar Ligi resminin dışı olan 5. sırayla arasına 14 puanlık bir fark yaptı. (Sporx)