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Philadelphia 76ers, sahasında kaybetmiyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Philadelphia 76ers, sahasında Denver Nuggets'ı 97-92 yendi.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Bu sezon sahasında hiç kaybetmeyen Philadelphia 76ers, Denver Nuggets'ı 97-92 mağlup etti ve toplamda 18. galibiyetini elde etti. 

Ev sahibi ekipte 16 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 6 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistle oynadığı mücadelede, Joel Embiid 22 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. Tobias Harris, 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı. 

Nuggets'da ise Will Barton 26 sayı, Nikola Jokic 15 sayı, 11 asitlik performans sergiledi. 

Alınan sonuçlar şöyle:

Charlotte Hornets - Washington Wizards: 114-107

Philadelphia 76ers - Denver Nuggets: 97-92

Miami Heat - Atlanta Hawks: 135-121

Portland Trail Blazers - New York Knicks: 115-87

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