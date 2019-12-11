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UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları sona eriyor

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un mücadele ettiği Avrupa Ligi gruplarının altıncı ve son haftasında yarın 24 karşılaşma yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi gruplarında altıncı ve son hafta maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.

Son haftada Medipol Başakşehir, J Grubu'nda Almanya'nın Borussia Mönchengladbach, K Grubu'nda bulunan Beşiktaş da İngiltere'nin Wolverhampton ekibine konuk olacak. İki müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

Trabzonspor ise C Grubu'ndaki son maçında deplasmanda İsviçre'nin Basel takımıyla TSİ 20.55'te karşı karşıya gelecek. 

Ligde altıncı hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.55 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sevilla (İspanya)

20.55 Karabağ (Azerbaycan) - Dudelange (Lüksemburg)

20.55 Kopenhag (Danimarka) - Malmö (İsveç)

20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Lugano (İsviçre) 

20.55 Basel (İsviçre) - Trabzonspor (Türkiye)

20.55 Getafe (İspanya) - Krasnodar (Rusya)

20.55 LASK (Avusturya) - Sporting Lizbon (Portekiz)

20.55 PSV (Hollanda) - Rosenborg (Norveç) 

20.55 Cluj (Romanya) - Celtic (İskoçya)

20.55 Rennes (Fransa) - Lazio (İtalya)

20.55 Standard Liege (Belçika) - Arsenal (İngiltere)

20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Vitoria (Portekiz)

23.00 Rangers (İskoçya) - Young Boys (İsviçre)

23.00 Porto (Portekiz) - Feyenoord (Hollanda)

23.00 Espanyol (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)

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