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Fed faiz oranını sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizi oranını değiştirmeyerek yüzde 1.50 - yüzde 1.75 aralığında tutma kararı aldı. Dolar ve euro tarafında faiz kararı sonrasında değişim gözlemlenmedi ve dolar 5.81 lira, euro ise 6.45 lira seviyesinde işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) Aralık ayı toplantısının ardından politika faizinde değişikliğe gitmedi.

Buna göre federal fonlama oranı yüzde 1.50 - 1.75 aralığında kaldı. Büyük ölçüde beklenti faiz değişikliği olmaması yönündeydi.

Kararın ardından yapılan açıklamada, "Faizler büyümeyi desteklemek için uygun" ifadesi kullanıldı.

Dolar ve euro tarafında faiz kararı sonrasında değişim gözlemlenmedi ve dolar 5.81 lira, euro ise 6.45 lira seviyesinde işlem görüyor.

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