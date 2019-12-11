Muharrem İnce'den son dakika Talat Atilla açıklaması

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, gazeteci Talat Atilla'nın katıldığı televizyon programında söylediği sözlerin ardından açıklama yaptı

'Beştepe'ye giden CHP'li isim' tartışmalarının odağında yer alan isimlerden Muharrem İnce, söz konusu iddiayı Rahmi Turan'a aktaran isim olan Talat Atilla'yı katıldığı canlı yayında yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle twitter hesabından eleştirdi.

İnce'nin açıklamaları şöyle;

''Talat Atilla katıldığı televizyon programında Saraya giden CHP’li haberinin kaynağının halen görevde bir CHP Milletvekili olduğunu, o ismi Rahmi Turan’a söylediğini açıklamıştır.''

''Talat Atilla kendisine bu yalanı, kumpası aktaran bir Milletvekili varsa o ismi açıklamalıdır. Rahmi Turan kendisine söylenen isim kimse o ismi açıklamalıdır.''

''Bu akşam 139 CHP Milletvekili töhmet altında bırakılmıştır, CHP Genel Merkezi Talat Atilla’nın dava açmasını beklemeden bu kişi hakkında dava açmalıdır.''