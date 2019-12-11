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Hatay'da denizde bulunan cesedin kayıp balıkçıya ait olduğu belirlendi

Anadolu Ajansı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 4 ay önce Sarıseki sahiline vuran, başı ve kolları olmayan cesedin balık avı için denize açılan Hakan Şen'e (35) ait olduğu belirlendi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde denizde bulunan erkek cesedinin kimliği DNA testi sonucu tespit edildi.

Sarıseki Mahallesi'nde 20 Temmuz'da denizde hareketsiz biri görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, sudan bazı uzuvları olmayan erkek cesedi çıkardı.

Cesedinin kimliğinin belirlenememesi üzerine kayıp başvurusu bulunan bir aileden DNA örnekleri alındı.

Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin, DNA incelemesinde kayıp balıkçı Hakan Şen'e (37) ait olduğu belirlendi.

Ailesinin geçen yılın aralık ayında hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu Şen'in cenazesinin defnedileceği öğrenildi.

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