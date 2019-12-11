PSG Galatasaray maçı şifresiz canlı veren kanalların listesi

PSG - Galatasaray maçını beIN Sports şifreli olarak saat 23:00'ten itibaren canlı olarak verirken maçı şifresiz olarak yayınlayacak kanalları sizler için hazırladık.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında bugün deplasmanda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla karşılaşacak. Başkent Paris'teki Parc des Princes'de oynanacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Karılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Müsabaka beIN Sports'tan yayınlanacak.

PSG Galatasaray maçını canlı şifresiz veren yabancı kanallar:

- beIN Connect MENA

- beIN Sports MENA 12 HD

- beIN Sports MENA 6 HD

- beIN Sports Turkey 1 HD

- BT Sport Extra 4

- BT Sport Extra 5

- CBC Sport HD

- Cosmote Sport 7 HD

- Cytavision Sports 5 HD

- Eleven Sports 5 Portugal

- M. Liga de Campeones 4

- O2TV Sport 4 Czech

- Orange Sport 4 (svk)

- Polsat Sport Premium 3 PPV HD

- RMC Sport 1 HD - SportsMax 2 HD

- Telekom Sport RO 4 / HD

- TSN Malta 1 HD

- Viasat Hockey / HD

- ViaSport 2 HD (norge)

- Virgin Media Sport Extra 4 HD

- Ziggo Sport Extra

UEFA için mucize lazım

A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 2 puanla son sırada yer alıyor. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı bulunan Galatasaray'ın bu fırsatı yakalayabilmesi için PSG'yi yenmesi ve Club Brugge-Real Madrid maçında da ev sahibi Belçika ekibinin kazanamaması gerekiyor. Oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp, 1'inde berabere kalan 13 puanlı PSG ise grubu lider bitirmeyi garantiledi.

Galatasaray'da 4 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle bugünkü maçta forma giyemeyecek. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Florin Andone ve Christian Luyindama, PSG müsabakasında sahadaki yerini alamayacak. Sağ alt arka adalesinde orta düzeyde zorlanma olan Adem Büyük'ün durumu ise bugün belli olacak.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkların arttığı son dönemde Süper Lig karşılaşmalarında forma giyen futbolcular Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Ahmet Çalık ve Emre Taşdemir ise UEFA'ya bildirilen listede bulunmuyor.

Fransız ekibinde de sakatlıkları bulunan Idrissa Gueye, Presnel Kimpembe, Marco Verratti ve Ander Herrera müsabakada görev yapamayacak.

Şampiyonlar Ligi'nin en az gol atan takımı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en az gol atan takım konumunda. A Grubu'ndaki ilk golünü 5. haftada 1-1 sona eren Club Brugge maçında bulan sarı-kırmızılılar, 8 gruptaki 32 takım arasında en az fileleri havalandıran ekip.

Galatasaray'ı üçer golle Belçika'nın Club Brugge, Sırbistan'ın Kızılyıldız, Çekya'nın Slavia Prag ve Fransa'nın Lille takımları izliyor.

PSG'nin muhtemel 11'i

Abdou Diallo, Thiago Silva, Juan Bernat, Marquinhos, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Neymar, Kylian Mbappe, Mauro Icardi.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Fernando Muslera, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Mario Lemina, Jean-Michael Seri, Younes Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor.