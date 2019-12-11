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Bebeğini düşürmesi için hamile eski sevgilisini arkadaşına dövdürttü

ADAPAZARI'nda 7 aylık hamile F.A., sokak ortasında kapkaççı sandığı kişinin saldırısına uğradı. Yapılan araştırmada F.A.'yı eski sevgilisi Taner Oktay K.'nin, aynı fabrikada çalışan arkadaşı Ümit Ö.'ye 35 bin TL vererek, kendisinden olan bebeğin düşmesi için dövdürdüğü ortaya çıktı.

Adapazarı'ndaki Dr. Kamil Sokak'ta, 14 gün önce, 7 aylık hamile F.A., kapkaççı zannettiği kişinin saldırısına uğradı. Çantayı kapan kişinin, kadına saldırmaya devam etmesi ve içinden bir şey almadan çöpe atması, polisi şüphelendirdi. Polis, dövülen kadının ve çevredekilerin ifadesine başvurdu. Tanıkların anlattıklarından yola çıkan polis, olayın kapkaç olmadığını tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü'nce oluşturulan özel ekip, 100 güvenlik kamerası kaydını inceledi.

F.A.'nın eski sevgilisini araştırmaya karar veren polis, Taner Oktay K.'nin çalıştığı fabrikanın kamera kayıtlarını da inceledi. Görüntülere göre, kendisini kapüşonla gizleyen kişinin, kadını döven, Taner Oktay K. ile aynı iş yerinde çalışan Ümit Ö. olduğu, saldırı gününde ve sonrasında aynı kıyafetle işe gittiği belirlendi. Polis, Taner Oktay K. ve Ümit Ö.’yü gözaltına aldı.

Kürtajı kabul etmemiş

Taner Oktay K., emniyetteki ifadesinde, F.A.'dan ayrıldıktan sonra kendisinden hamile olduğunu öğrendiğini, kürtaj için baskı yaptığını, F.A.'nın kabul etmemesi nedeniyle bu saldırı planını yaptıklarını söyledi. Taner Oktay K.'nin, iş arkadaşı Ümit Ö.'den, gasbedecekmiş gibi yapıp, F.A.'yı dövmesini istediği ve bu sayede bebeği kaybetmesini sağlamayı amaçladığı ortaya çıktı.

Beraber planlamışlar

Ümit Ö. ise ifadesinde Taner Oktay K.'nin, F.A. ile birlikteliklerinden olan bebeği istememesi nedeniyle 35 bin lira karşılığında eski sevgilisini dövmesi için birilerini aradığını duyduğunu ve bu işi beraber planlayarak, gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

Saldırı anı kamerada

Hamile F.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Taner Oktay K. ile Ümit Ö., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. F.A.'nın sokak ortasında Ümit Ö. tarafından dövüldüğü anlar ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

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