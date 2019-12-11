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PSG'nin Galatasaray maçı kadrosu belli oldu

PSG'de Galatasaray maçı öncesi Di Maria, Dagba, Meunier, Gueye, Herrera ve Kimpembe kadroya alınmadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında bugün deplasmanda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla karşılaşacak.

Başkent Paris'teki Parc des Princes'de oynanacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Karılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Müsabaka beIN Sports'tan yayınlanacak.

6 isim kadroda yok
Fransız temsilcisinde Di Maria, Dagba, Meunier, Gueye, Herrera ve Kimpembe kadroda yer almayan isimler oldu.

Kadroda yer alan isimler ise şu şekilde:

Bernat, Cavani, Choupo-Moting, Diallo, Draxeler, Icardi, Innocent Kehrer, Kouassi, Kurzawa, Marquinhos, Mbappe, Navas, Neymar, Paredes, Rico, Sarabia, Thiago Silva, Verratti.

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