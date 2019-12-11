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Malatya'da seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruklu saldırı kamerada

MALATYA'da, şehiriçi yolcu taşıyan seyir halindeki belediye otobüsün şoförüne yapılan saldırı pes dedirten cinsinden. Şoför Sercan Yokuş, durakta durmadığı iddiasıyla yolcunun yumruklu saldırısına uğradı. O anlar kameraya yansıdı.

Şoförün dudağından yaralandığı, şikayet üzerine yolcunun gözaltına alındığı olay ise otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Zafer Mahallesi'ne giden otobüste meydana geldi. Büyükşehir Belediyesinde görevli otobüs şoförü Sercan Yokuş, seyir halindeyken yanına Yasin D. isimli yolcu geldi. Otobüsün 'dur' düğmesine bastığını ancak istediği durakta durmadığını öne süren Yasin D. ile şoför arasında tartışma çıktı.

Tartışman sırasında Yasin D., hareket halindeki otobüste şoför Sercan Yokuş'a yumruk atmaya başladı. Saldırıya uğradığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybeden şoförü ise yol ortasında otobüsü durdurarak yolcuyu aşağı indirdi.

Yasin D. gözaltına alındı

Yaşanan olay sonrası çalışma başlatan polis, bu sabah saatlerinde Yasin D.'yi gözaltına alarak sorgulamaya başladı.

Yumruklu saldırı anı ve sonrasında yaşananlar ise otobüsteki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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