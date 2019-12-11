Böbreğini taşıdığı oğlunun cenazesini izlemişti! Acısına dayamadı

Cenaze başında gözyaşlarını tutamayan oğlu Cemal Yıldız, ağabeyi ve babasının ihmal sonucu öldüğünü düşündüklerini söyledi. Ameliyatı yapan 3 doktor ve hastaneden şikayetçi olduklarını söyleyen Cemal Yıldız, "Babam diyaliz hastasıydı. Babama kardeşim böbreğini verdi.