Şehidin babası Şaban Dalgılıç'ın evine gelen haciz TT oldu

İSTANBUL Beşiktaş’ta bulunan Vodafone Arena Stadı yakınlarında 10 Aralık 2016’da düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Hüseyin Dalgılıç’ın babasının evine haciz konuldu.

İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan Şaban Dalgılıç, polis memuru oğlunu 10 Aralık 2016 yılında bombalı terör saldırısında kaybedince psikolojik sorunlar yaşadı. Bu süreçte 9 ay boyunca çalışamayan Dalgılıç, hırdavat malzemeleri sattığı dükkânını borçlarından dolayı kapatmak zorunda kaldı.

Daha sonra inşaat işçiliği yapmaya başlayan Dalgılıç, 20 Aralık 2017’de mesai sırasında iş kazası geçirerek yaralandı. Vücudunda 2 kırık tespit edilen Dalgılıç, 7 ay boyunca koltuk değneği yardımıyla yürüyebildi.

Geçen zamanda kredi borçları biriken şehit babasının banka hesaplarına elektronik haciz konuldu. Şehit polisin büyüdüğü ailenin tek evine de banka tarafından icra yoluyla satış emri verildi. Dalgılıç, icra emrinin kaldırılması için valiliğe başvurdu, başvurusu reddedildi.

Dalgılıç, Vali Bey beni ayaküstü yarım dakika dinledikten sonra dilekçe yazmamı istedi. Dilekçeyi yazdım, 7 ay sonra ret cevabı geldi. Adıma tarla görünüyormuş. Sebep olarak onu yazmışlar. Alsınlar tarlayı borcuma saysınlar” dedi.

Şehitler için toplanan 52 milyon ne oldu?



Saldırının ardından hayatını kaybedenlerin ailelerine destek verilmesi amacıyla Türkiye genelinde başlatılan bağış kampanyasında 52 milyon TL toplandığını anımsatan Dalgılıç, şunları aktardı:



-“Oğlun şehit oldu, bundan sonra dişin ağrısa biz geleceğiz’ diyen amirleri, bürokratları bir daha hiç görmedim. Kameralar buradayken geldiler, şov yapıp gittiler. Bu yaşadıklarımdan sonra dinimi bile sorgulamaya başladım. Hani şehitlik kutsaldı. Bizim adımızla, şehitlerin adıyla para topladınız. Nereye harcadınız kimse bilmiyor”