Petrol ve doğalgazı geçin! Akdeniz'deki asıl mevzu gaz hidrat

AKDENİZ'de Türkiye doğal gaz ve petrol aramalarını uluslararası engellemelere rağmen devam ettiriyor. Abdullah Ağar ise asıl mevzunun denizdeki Gaz Hidrat olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE sondaj gemileri ile Akdeniz'deki arama faaliyetlerine devam ederken, Libya ile de kritik bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma ile Akdeniz'deki arama faaliyetlerinde denetimi eline alan Türkiye, Yunanistan öncülüğünde tüm Avrupa ülkelerini karşısında buldu.

Akdeniz'de ne var?

Strateji uzmanı Abdullah Ağar'dan bugün gelen bir twit işin farklı bir boyutunu ortaya koydu. Türkiye bilindiği gibi doğal gaz ve petrol arıyor. Ama aslında asıl mevzu Akdeniz'de tespit edilen Gaz Hidrat'mış.

Ağar şu bilgileri verdi:

-Doğu Akdeniz'deki mesele sadece olduğu varsayılan 3,5 trilyon m3 doğalgaz ve 2 milyar varil petrol değil. Bu bile ~1 trilyon $ PF’na denk geliyor. D.Akdeniz'de asıl GAZ HİDRAT var. 1 birim gaz hidrat 30 birim doğalgaza eşit. Varın şimdi siz paranın kavganın büyüklüğünü düşünün. Denizdeki gaz hidrat, karadaki kaya gazının aynısı.

Denizdeki gaz hidratı çıkartma teknolojisi bildiğim kadarıyla şu an sadece Japonya-ABD ve Rusya’da var. — Abdullah Ağar (@abdullahagar2) December 11, 2019

Gaz Hidrat nedir?

Gaz hidratlar kara ve çoğunluk deniz tabanında bulunan kristal yapıda, su molekülleri içine hapsolmuş metan, etan ve propan gibi hafif doğal gazlardan oluşan katılardır.

Gaz hidratlar, 18. yüzyılın ilk çeyreğinde laboratuvar ortamında tesadüfen keşfedilmiştir. Gaz hidratların doğada kendiliğinden oluşabildiği ise 1960’ lı yıllarda Rusya’ nın Messoyakha bölgesindeki donmuş toprak (permafrost) alanlarından gaz hidrat çıkarılmasıyla anlaşılmıştır.

Yakın geleceğin enerji kaynağı

Son 30 yılı aşkın süredir gaz hidratların denizel tortullarda da oluşabildiği bilinmektedir. Yapılan araştırmalar 1 m3 gaz hidratın 164 m3 doğal gaz içerebildiğini ortaya koymuştur. Kendi hacminden 164 kat daha büyük hacimdeki gazı bünyesi içerisine hapsedebilme özelliğinden dolayı gaz hidratlar yakın geleceğin enerji kaynağı olarak değerlendirilmektedir.

100 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılar



Gaz hidratların ticari kullanımına yönelik ilk araştırmalar 1982 yılında ABD'de başlatıldı. Amerikan bilim adamları ABD’nin güneybatı kıyılarına yakın Atlantik Okyanusu diplerindeki Blake sırtından çıkarılacak gaz hidrat kaynakları ile 100 yıllık doğal gaz gereksiniminin karşılanabileceğini belirtiyorlar.

Çin çıkarmaya başladı

Çin geçen hafta ilk kez Güney Çin Denizi'nde Shenhu bölgesinden ticari değeri olan gaz hidrat kaynaklı doğal gaz çıkarmaya başladı. Böylece 1277 metre derinlikte, deniz tabanından 203 metre aşağıda bulduğu gaz hidrat rezervlerine erişmeyi başararak, dünyada gaz hidrat temelli sürekli doğal gaz çıkarabilecek ilk ülkeler arasına girmiş oldu.

Türkiye ne durumda?

Ülkemizde ilk kez 2000’li yılların başında Karadeniz’deki gaz hidrat oluşumları bir TÜBİTAK projesi olarak incelenmeye başlandı. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Prof. Dr. Günay Çiftçi liderliğinde son 12 yıldır bünyesindeki Koca Pirireis isimli araştırma gemisi ile bu çalışmaları aynı üniversitenin sismik laboratuvarı olan Seislab ile destekliyor, bilgi toplama ve analiz faaliyetlerini yürütüyor. Başta Karadeniz olmak üzere, Akdeniz ve Marmara Denizleri yoğun gaz hidrat potansiyeline sahip. Bu rezervler gelecekte enerjide dışa bağımlılığımızı çözme potansiyeline sahip.