Meclis'te AK Partili ve CHP'li vekiller kavga etti! Küfürler havada uçuştu

Meclis'te 2020 bütçe görüşmeleri sırasında AK Partili ve CHP'li vekiller Tank Palet Fabrikası tartışmasında birbirine girdi. Tartışmada vekillerin birbirine ettiği küfürler havada uçuştu.

Bütçe görüşmelerinin sürdüğü Meclis'te tansiyon yükseldi. CHP'li Vekil Süleyman Bülbül'ün "Bu milletin dişinden, tırnağından çocukların rızkından bağışlarıyla toplanan Tank Palet Fabrikası'nı Katarlılara peşkeş çektiler" sözleri sonrası Meclis'te gerginlik yükseldi.

"Koç grubu alsaydı ağzınızı bile açmayacaktınız"

Bülbül'ün sözlerine yanıt veren AK Partili Bülent Turan, "Koç grubu alsaydı ağzınızı bile açmayacaktınız. En güzel rakamı veren şirket ihaleyi kazandı" dedi.

"Sizden korkan namert olsun"

Turan'ın açıklamalarına CHP sıralarından tepkiler yükseldi. Turan, "Sizden korkan namert olsun" deyince gerginlik daha da tırmandı. İki parti vekilleri birbirinin üstüne yürüyüp küfürler savurdu.