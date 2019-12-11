Asansör boşluğuna ölümüne itmişti! O öğretim görevlisi serbest kaldı
KONYA'da üniversite öğrencisi Tuğçe Ülkü Gürbüz'ü, asansör boşluğuna iterek ağır yaralanmasına sebep olan ancak genç kızın şikayetçi olmadığı araştırma görevlisi Mustafa Kafes tahliye edildi.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Tuğçe Ülkü Gürbüz, 25 Eylül Çarşamba akşamı tartıştığı aynı üniversitenin Sağlım Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan erkek arkadaşı Mustafa Kafes tarafından asansör boşluğuna itildi.
Beyin kanaması geçiren ve omurgaları ile belinde kırıklar oluşan Gürbüz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 2 kez ameliyat edildi.
Gözaltına alınan Mustafa Kafes ise ifadesinde, alkollü olduğunu, neden tartıştıklarını hatırlamadığını söyledi. Kafes, tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Genç kız şikayetçi olmadı
Tedavisinin ardından taburcu edilen Tuğçe, ifadesinde Mustafa Kafes ile sevgili olduklarını belirterek, ''Olay gecesi Mustafa ile alkol aldık. Evden çıktıktan sonra neden tartıştık hatırlamıyorum. Bu konuda kimseden davacı ve şikayetçi değilim" diye konuştu.