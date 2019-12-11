Asansör boşluğuna ölümüne itmişti! O öğretim görevlisi serbest kaldı

Genç kız şikayetçi olmadı

Tedavisinin ardından taburcu edilen Tuğçe, ifadesinde Mustafa Kafes ile sevgili olduklarını belirterek, ''Olay gecesi Mustafa ile alkol aldık. Evden çıktıktan sonra neden tartıştık hatırlamıyorum. Bu konuda kimseden davacı ve şikayetçi değilim" diye konuştu.