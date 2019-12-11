Af yasası ne oldu 2019 son haberler geldi 2. yargı paketi detayları

Af yasasında son durum ne araştırmaları her gün binlerce vatandaş tarafından yapılıyor. MHP "altı suça asla indirim yapılmayacak" talimatını geri çekmesinin ardından af yasasında son haberler merak konusu oldu. İşte af yasası hakkında son haberler...

Af yasası son durum ne 11 Aralık son gelişmeleri ne oldu? Milyonlarca mahkum ve ailesi ikinci yargı paketinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, af yasası ceza indirimi bugün gelen son haberler

Adalet Bakanlığı kaynakları Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde İnfaz Kanunu ile ilgili bir değişiklik yer almadığına dikkat çekiyor.

AK Parti ile MHP’nin görüşmeye başladığı infaz kanunu değişikliği ve şartlı ceza indirimi teklifi de “2. Yargı paketi” olarak değil, tek başına ayrı bir çalışma olarak değerlendiriliyor.

Ceza infaz süresinin bazı suçlarda üçte ikiden yarı yarıya düşürülmesi, kalan cezanın 1/5’inin denetimli serbestlik kapsamına alınması gibi değişiklik önerileri yer alan çalışmanın MHP’nin bazı suçlarda 5 yıl şartlı ceza indirimi öngören teklifinin ne kadarını içereceği ise bilinmiyor. Görüşmelerde MHP teklifinin arkasında durduğunu açıklamış, son söz AK Parti’ye bırakılmıştı. Ancak bu konuda diğer partilerle de mutabakat aranması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre cinsel istismar suçlarına af yönünde bir düzenleme de infaz kanunu değişikliği içinde yer alabilir.

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK: 39 maddelik ilk yargı paketi geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi gözler ikinci yargı paketine çevrildi. 30 maddeden oluşan ikinci yargı paketi TBMM Başkanlığı'na sunulacak. İkinci yargı paketinin 2019 aralık ayı içerisinde Meclis'e geleceği kulislerde konuşuluyor.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ikinci pakete ilişkin takvimin belli olup olmadığının sorulması üzerine, tarihin Meclisin gündemi ve yoğunluğuna bağlı olarak netleşeceğini kaydetti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söylemişti.