Kız yurdunda ilginç olay öğrenciler panikte

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu'nda bir öğrencinin gecenin ilerleyen saatlerinde kedi sesleri çıkartarak öğrencilerin odalarını tırmaladığı iddiası yurdu ayağa kaldırdı.

Olay, Hendek ilçesi Akova Mahallesinde bulunan KYK kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız öğrenci yurdu içerisinde bir süredir geceleri kedi sesleri duyulduğu ve belirlenemeyen bir öğrencinin gecenin ilerleyen saatlerinde kedi sesleri çıkartarak, öğrencilerin odalarının kapılarını tırmaladığı ve 'mır mır cadılar bayramı başlasın' şeklinde notlar bıraktığı iddia edildi.

Bunun üzerine yurtta bulunan bazı öğrenciler yaşadıkları panik nedeniyle kapılarının arkasına masa ve sandalyeler koyarak, ortaya atılan 'Kedi Kız' iddiasından kendilerini korumaya çalıştı. Yaşadıkları panik nedeniyle yurt yönetimine tepki göstermek isteyen öğrenciler gece saatlerinde odalarını terk ederek bahçeye indi. Konunun haber verilmesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri araştırdı

Öğrencilerin ses ve söylentilerden korktuklarını beyan ettikleri olay ile alakalı yapılan ilk incelemelerde somut ve ciddiyet arz eden bir delil bulamayan polis ekipleri öğrenci ve yurt yönetimiyle görüştü. Yurt idaresi tarafından konunun söylentiden ibaret olduğu ve abartılacak bir konu olmadığı beyanının üzerine daha önce teslim edilmeyen oda anahtarları, öğrencilerin talepleri doğrultusunda güvenlik açısından öğrencilere teslim edildi.

Öğrencilerin anahtarlarını teslim alarak odalarına girdiği esnada ise kediden korkan ve panik atak rahatsızlığı olduğu öğrenilen 1 öğrenci fenalık geçirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince fenalık geçiren öğrenci Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan ilginç iddia ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Öğrenciler, yurt ile ilgili birçok paylaşım yaparak yaşadıkları korkuyu dile getirmeye çalıştı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.