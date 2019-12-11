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Vedat Muriç için dudak uçuklatan para

Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, Fenerbahçeli Vedat Muriç için 18 milyon poundu gözden çıkardı.

Fenerbahçe'de ve Kosova Milli Takımı’nda attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Vedat Muriqi için Avrupa’nın önemli liglerinden transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

İtalyan ve İngiliz ekiplerinin talip olduğu Vedat Muriqi için en ciddi iddialardan biri de Leicester City oldu.

140 milyon TL gözden çıkarıldı
Dün İngiliz basınında Premier Lig’de ikinci sırada yer alan Çağlar Söyüncü’nün ekibinin Vedat için 18 milyon poundu (140 milyon TL) gözden çıkardığı belirtildi. Başta www.leicestermercury.co.uk olmak üzere birçok İngiliz sitesi, Vedat Muriqi’yi yakından izleyen Tilkilerin, devre arasında transferi resmen bitirmeyi planladığını yazdı. 

Vardy ile rekabet edebilecek
Ligde üst sıraları zorlayan Leicester Yönetimi, 33 yaşındaki golcüsü Jamie Vardy ile rekabet edebilecek ve onun olmadığı zamanlarda eksikliğini hissettirmeyecek golcü olarak F.Bahçe’nin yıldızını görüyor.

İbrahimovic’e benzetildi
Haberlerde 25 yaşında olan Vedat, stiliyle ve saç kesimiyle Zlatan İbrahimovic’e de benzetildi, Avrupa’da bu sezon çığır açan golcülerden biri olduğu öne sürüldü. Tilkiler’in istediği golcüyle Monaco ve E.Frankfurt’un da ilgilendiği bilgisi verildi.

Vedat’ın yararlı olacağını düşünüyor
Leicester City’nin bu oyuncu için harcayacak parasının da olduğu hatırlatılarak, “Brendan Rodgers, Tilkilerin bu çizgide ilerlemesi için Vedat’ın yararlı olacağını düşünüyor. Vardy şu an formda ancak 33 yaşında ve dikkatli olması gerek” tavsiyesinde de bulunuldu.

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