Eski Beşiktaşlı Marcelo Guedes için çirkin pankart
Şampiyonlar Ligi'nde Olympique Lyon-RB Leipzig ile sahasında 2-2 berabere kalırken, Fransız ekibinin formasını giyen eski Beşiktaşlı Marcelo Guedes için çirkin pir pankart açıldı.
Beşiktaş'ta oynadığı dönemde taraftarın sevdiği isimlerden biri haline gelen ve daha sonra Fransa'nın Lyon takımına transfer olan Marcelo Guedes için çirkin bir pankart açıldı. 2-2 biten maçın ardından bir taraftar üzerinde eşek fotoğrafı olan ve "Marcelo bu kulübü terk et" yazan bir pankartla sahaya atladı.
Pankartı ilk gören isimlerden kaptan Memphis Depay, taraftarın üzerine giderek tepkisini gösterdi ve pankartı indirdi. Lyonlu futbolcular ve taraftarlar saha içerisinde tartıştı. Araya güvenlik güçleri girdi.
"Öfkeliyim, kızgınım'': Memphis Depay olayla ilgili tepkisini gösterirken, "Öfkeliyim, kızgınım. Ne söyleceğimi bilemiyorum. Bir takımın taraftarı tarafından desteklenmediğini bilerek oynaması çok zor. Bizden ne bekliyorsunuz? Ailelerimize hakaret eden taraftarlara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
''Kabul edemeyeceğimiz şeyler": Lyon başkanı Aulas da olayla ilgili tepkisini gösterirken, "Marcelo karşıtı pankartı açan taraftarın videosu elimizde. Gidip onunla ve taraftar grupları ile görüşeceğim. Kabul edemeyeceğimiz şeyler" diye konuştu.