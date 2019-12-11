Soylu PKK'ya karşı kullanılan yöntemi 'Kamuoyu ilk defa duyacak" deyip açıkladı

Terörü bitirme noktasında kararlılığı ile bilinen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik unsurlarımızın son yıllarda amansız bir mücadele içine girdiği PKK terörüne karşı tercih edilen metotlardan birini "Kamuoyu bunu belki de ilk defa duyacak" diyerek açıkladı.

Türkiye son yıllardaki terörizmle mücadelesini en üst seviyeye çıkararak, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara terör örgütü PKK yok olma eşiğine geldi.

Operasyonların yanında örgüte katılımların önüne geçilmesi için de çalışmalar yapılıyor.

'Kamuoyu bunu belki de ilk defa duyacak' diyerek yöntemi açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele tercih edilen yöntemlerden birini "Kamuoyu bunu belki de ilk defa duyacak" diyerek açıkladı. Soylu, "Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz. Anneden mektuplar atıyoruz" dedi.

Soylu PKK'nın kandırarak dağa çıkarttığı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soylu'nun açıklamaları şöyle;

"Kamuoyu bunu belki de ilk defa duyacak. Biz sadece ikna timlerimizle birlikte dağdaki teröristleri getirmeye çalışmıyoruz, dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz. Onlara, bayramda aileleri ile birlikte olmanın ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz.

'Terör örgütünün psikolojisinin tamamen dağıldı'

Terör örgütünün psikolojisinin tamamen dağıldığını, bunun da ülkenin selameti açısından büyük bir önemi olduğunu ifade etmek isterim.

Birçok yöntemimiz var ben sadece bir iki yöntemi paylaşmak istedim.

Bunların hepsi bilimsel olarak yürüttüğümüz faaliyetler."