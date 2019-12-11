HABER /  GÜNCEL

Soylu PKK'ya karşı kullanılan yöntemi 'Kamuoyu ilk defa duyacak" deyip açıkladı

Terörü bitirme noktasında kararlılığı ile bilinen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik unsurlarımızın son yıllarda amansız bir mücadele içine girdiği PKK terörüne karşı tercih edilen metotlardan birini "Kamuoyu bunu belki de ilk defa duyacak" diyerek açıkladı.

Türkiye son yıllardaki terörizmle mücadelesini en üst seviyeye çıkararak, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara terör örgütü PKK yok olma eşiğine geldi.

Operasyonların yanında örgüte katılımların önüne geçilmesi için de çalışmalar yapılıyor.

'Kamuoyu bunu belki de ilk defa duyacak' diyerek yöntemi açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele tercih edilen yöntemlerden birini "Kamuoyu bunu belki de ilk defa duyacak" diyerek açıkladı. Soylu, "Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz. Anneden mektuplar atıyoruz" dedi.

Soylu PKK'nın kandırarak dağa çıkarttığı terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soylu'nun açıklamaları şöyle;

"Kamuoyu bunu belki de ilk defa duyacak. Biz sadece ikna timlerimizle birlikte dağdaki teröristleri getirmeye çalışmıyoruz, dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz. Onlara, bayramda aileleri ile birlikte olmanın ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz.

'Terör örgütünün psikolojisinin tamamen dağıldı'

Terör örgütünün psikolojisinin tamamen dağıldığını, bunun da ülkenin selameti açısından büyük bir önemi olduğunu ifade etmek isterim.

Birçok yöntemimiz var ben sadece bir iki yöntemi paylaşmak istedim.

Bunların hepsi bilimsel olarak yürüttüğümüz faaliyetler."

İlgili Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Fransızca paylaştı: Kapının önüne koyuyoruz Polise teslim olan teröristten Akar ve Soylu'ya suikast için keşif itirafı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Hatice Ceylan PKK'dan kurtardığı oğluna böyle kavuştu gözyaşlarını tutamadı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Garanti BBVA'ya borcu olanlar dikkat! 323.3 milyon liralık takipteki kredilerini sattı
Ahmet Davutoğlu'nun partisinin gerçek ismi ne? YAP değilmiş
AK Parti kulislerinde yeni parti yorumu! Davutoğlu'nu Ti'ye aldılar
Bakan Murat Kurum: İklim değişikliği milli güvenlik meselesi
Nihal Olçok 15 Temmuz'da şehit düşen oğlu Abdullah'ın mezarını açtırabilirim dedi
Mevlüt Çavuşoğlu ABD'ye resti çekti: İncirlik de Kürecik de gelir her şey gelir
ÖNCEKİ HABERLER
Dünya devi Boeing çok zor durumda! Teslimatları yarı yarıya azaldı
Bitlis'te PKK'lı teröristlerce köy yoluna döşenen 30 kilogram patlayıcı imha edildi
Kuzey Marmara Otoyolu projesinde bazı yapılar öne çıkıyor
KYK borçları siliniyor mu 2019 son haberi Erdoğan verdi
Havalimanlarında 2020 otopark ücretleri belli oldu! İşte yeni ücretler
Asgari ücret 2020 tahminleri geldi 3.200 diyen var
Yorumlar 1 yorum