Garanti BBVA'ya borcu olanlar dikkat! 323.3 milyon liralık takipteki kredilerini sattı

Garanti BBVA bilançolarını temizlemek isteyen bankalar kervanına katıldı. Garanti, 323.3 milyon liralık takipteki krediyi Gelecek Varlık Yönetim ve Efes Varlık Yönetim'e sattığını açıkladı.

Türkiye'nin en büyük özel bankalarından biri olan Garanti Bankası'da takipteki alacaklarını satan bankalar arasına katıldı. Garanti Bankası Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP üzerinden yapmış olduğu duyuru ile takipteki alacaklarını sattığını duyurdu.

Garanti BBVA takipteki krediler portföyündeki 323.3 milyon TL tutarındaki kredi kartı, bireysel destek kredisi, kredili mevduat, ticari kredi ve masraf hesabı türündeki tahsili gecikmiş alacakları 25.1 milyon TL'ye sattı.

Bankadan dün akşam KAP'a yapılan açıklamada satışın Gelecek Varlık Yönetim ve Efes Varlık Yönetim'e yapıldığı ifade edildi.

İşte bankadan KAP'a yapılan açıklama

Bankamızın takipteki krediler portföyünde yer alan toplam anapara bakiyesi 323.292.220,41-TL. olan kredi kartı, bireysel destek kredisi, kredili mevduat, ticari kredi ve masraf hesabı türündeki tahsili gecikmiş alacakları, toplam 25.112.000,00- TL'na Gelecek Varlık Yönetim A.Ş. ve Efes Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmıştır. Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,