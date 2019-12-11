KYK borçları siliniyor mu 2019 son haberi Erdoğan verdi

KYK borçları siliniyor mu araştırması öğrencilerin gündeminde. CHP, geçtiğimiz aylarda KYK borçlarının silinmesi için TBMM’ye teklif vermiş ve Bakan Albayrak çalışma yapıyoruz diyerek beklenen haberi vermişti. Peki binlerce genci ilgilendiren KYK borçlarında son durum ne?

KYK borçları siliniyor mu sorusunun cevabı en çok araştırılan konulardan biri oldu. KYK'nın öğrencilere verdiği öğrenim kredisini, işsiz kalan binlerce genç geri ödeyemediği için takibe düşmüştü. Muhalefet partilerinin TBMM'ye verdiği tekliflerin sonucunda hükümet kanadı harekete geçti. KYK borçları ile ilgili çalışmalar başlatıldı. İşte KYK borçları ile ilgili son durum...

KYK borçlarını silinecek mi: Hükümetin çalışmalarının sonucunda KYK borçları silinecek mi yoksa başka bir yöntem mi izlenecek belli olacak. Gençler çalışma hakkında detayları merak ederken önemli bir açıklama daha geldi.

Erdoğan, “Kredi olayı farklı. Krediyi her müracaat eden alıyor ama daha sonra ödemek üzere alıyor. Burs konusunda ödeme sorunu yok. Beklentinizi biliyorum tamamıyla bu borçların silinmesi süreci olacaktır. O zaman burada bir başka tercih gündeme gelecektir. O da nedir? Demek ki kredi olayı kalkacaktır. Sadece burs verme noktasına gidilecektir. Onun çalışmasını, değerlendirmelerini yapıp adımımızı da ona göre inşallah atacağız.” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre ise geçen ekim ayında 217 bin kişiye KYK borcundan dolayı e-haciz yapıldığını açıklamıştı.

KYK borç ertelemesi nasıl yapılır: KYK bursunun geri ödemesinin belirtilen tarihlere ve düzene göre yapılmaması durumunda yasal işlem başlatılabilir. KYK borçlarının gecikme durumunda ise kredi üzerine faiz eklenir.

Öğrenim hayatında KYK'nin (Kredi Yurtlar Kurumu) katkı kredisi veya öğrenim kredisinden faydalananlar geri ödeme işlemiyle ilgili soru işaretleri yaşıyor. Sorgulama işlemi için e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapmanız ve ‘Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü' hizmetleri arasından KYK Kredi Geri Ödeme Sorgulama'yı seçmeniz gerekmektedir.

e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen öğrenim ve katkı kredisi borç sorgulama işlemleri daha sonra sayfa aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresine yönlendiriliyor. GİB'in içerisinde bulunan “internet vergi dairesi” adresinden sorgulama işlemleri yapılabildiği gibi geri ödemeler de gerçekleştirilebiliyor.

İkinci adımda ise, “Borç Erteleme Talep Türü”nü seçmeniz gerekmektedir. Bunun için;

• İşsizlik Sebebiyle

• Askerlik Sebebiyle

• Yüksek Lisans/ Doktora Sebebiyle seçeneklerinden birini işaretlemeniz ve “İleri” düğmesini tıklamanız gerekmektedir.