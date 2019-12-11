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Dünya devi Boeing çok zor durumda! Teslimatları yarı yarıya azaldı

Boeing 346 kişinin ölümüne neden olan 737 MAX uçaklarının yere indirilmesinden dolayı zor bir dönem geçiriyor. Boeing 2019 Ocak-Kasım'da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50.9 oranında daha az uçak teslimatı yaptığını açıkladı.

Boeing'ten gelen açıklamaya göre Kasım ayında sona eren 11 aylık dönemde teslimatlar 345 olurken geçen yıl aynı dönemde 704 uçak teslimatı yapılmıştı. Bu rakam aynı zamanda yılın aynı döneminde Avrupalı rakibi Airbus’ın gerçekleştirdiği teslimatların yarısından az.

346 kişinin ölümüne neden olmuştu

737 MAX, Mart ayında 346 kişinin ölümüne sebep olan kazaların ardından yere indirilmişti. Federal yetkililer, tamamlanması gereken bazı adımlar olduğunu söyleyerek ABD Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) 737 MAX serisine en erken Ocak’tan önce uçuş yetkisi vermesinin beklenmediğini belirtti.

Yazılım modelini geliştirmeye çalışıyor

Boeing, 737 MAX’ın ticari amaçlı hizmete geri dönebilmesi için gereken yazılım modelini geliştirmeye ve eğitim protokollerini tamamlamaya çalışıyor.

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