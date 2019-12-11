Beşiktaş'ın Wolverhampton maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın yarın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda altıncı ve son maçında İngiliz ekibi Wolverhampton ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlıların yarın saat 23.00'te Wolverhampton ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunda Burak, Caner, Atiba, Gökhan, Karius, Ljajic ve Vida kadroda yer almadı, sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Doğukan'ın ise İngiltere'ye götürüleceği bildirildi. Beşiktaş'ın kadrosu şöyle:

Utku, Ersin, Doğukan, Roco, Umut, Güven, Oğuzhan, Boyd, Erdoğan, Elneny, Necip, Rebocho, Lens, İlkay, Rıdvan, Kerem, Erdem, Diaby.