HABER /  SPOR

Başakşehir, Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkacak

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Almanya deplasmanında Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertlilerin Avrupa'da yoluna devam edebilmesi için Türkiye'ye 3 puanla dönmesi gerekiyor.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Başakşehir, yarın Mönchengladbach deplasmanına çıkacak. Borussia-Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Grupta oynadığı 5 maçta 7 puan alarak üçüncü sırada yer alan turuncu-lacivertliler, Alman ekibiyle evinde mücadele ettiği ilk maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

Avrupa'da 26. maç
Başakşehir, Mönchengladbach mücadelesiyle Avrupa kupalarındaki 26. karşılaşmasına çıkacak.Turuncu-lacivertliler, geride kalan 25 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Söz konusu müsabakalarda 24 gol atan Başakşehir, kalesinde ise 37 gol gördü.

Kaderi ellerinde
Başakşehir'in Avrupa'da yoluna devam edebilmesi için kaderi adeta kendi ellerinde bulunuyor. 8 puanla grup lideri konumunda bulunan rakibiyle mücadele edecek olan turuncu-lacivertliler, Borussia-Park'tan 3 puan alması halinde bir üst tura çıkmayı başaracak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Soylu PKK'ya karşı kullanılan yöntemi 'Kamuoyu ilk defa duyacak" deyip açıkladı
Garanti BBVA'ya borcu olanlar dikkat! 323.3 milyon liralık takipteki kredilerini sattı
Ahmet Davutoğlu'nun partisinin gerçek ismi ne? YAP değilmiş
AK Parti kulislerinde yeni parti yorumu! Davutoğlu'nu Ti'ye aldılar
Bakan Murat Kurum: İklim değişikliği milli güvenlik meselesi
Nihal Olçok 15 Temmuz'da şehit düşen oğlu Abdullah'ın mezarını açtırabilirim dedi
ÖNCEKİ HABERLER
TDU yatırım için Torbalı’yı seçti! Askeri araçları görünmez kılan kumaş üretilecek
Trabzonspor'dan 83 kişi hakkında suç duyurusu
Soğuk havale nedir? Ateş olmadan ortaya çıkıyor belirtileri bunlar!
Adet ağrıları nasıl geçer ağrı kesici yerine...
Asgari ücret 2020 tahminleri geldi 3.200 diyen var
KYK borçları siliniyor mu 2019 son haberi Erdoğan verdi
Yorumlar