Kastamonu Devrakani'de dehşet veren kaza: 5 ölü çok sayıda yaralı

KASTAMONU'nun Devrakani ilçesinde akıllara durgunluk veren bir kaza oldu. Gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda vatandaş yaralandı.

Kaza, Kastamonu Devrekani yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 BF 334 plakalı araç ile kamyon gizli buzlanma nedeniyle kaza yaptı.

Çok acı bilanço

Meydan gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenildi.