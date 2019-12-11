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Temel Karamollaoğlu'ndan Çin Mallarına boykot çağrısı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Doğu Türkistan'da yaşananlara dikkat çekerek Çin mallarının boykot edilmesi çağrısını yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde gündemi değerlendirdi. Hükümeti eleştiren Karamollaoğlu, Doğu Türkistan’da yaşananlara da dikkat çekti.

Çin malı almayalım

Çin’in Müslümanlara yönelik acımasız bir tavır sergilediğini dile getiren Temel Karamollaoğlu, “Biz temenni ederiz ki; tüm İslam ülkelerinde ve bizim ülkemizde bu zulüm devam ettiği müddetçe Çin mallarına karşı ciddi bir boykot uygulansın. Çin malı almak zorunda değiliz. Bu konuda ciddi bir kampanya başlatmakta yarar var.” şeklinde konuştu.

Doğu Türkistan’da insanlık suçu işleniyor

Doğu Türkistan’da insanlık suçunun işlendiğini savunan Saadet Partisi Genel Başkanı, dünyanın her tarafında Müslümanlara yönelik zulüm politikalarının devrede olduğunu belirtti.

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