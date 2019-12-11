Sakarya kız yurdunda tuhaf olay kedi gibi ses çıkararak kapıları tırmalıyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu'nda kedi sesleri çıkartarak öğrencilerin odalarının kapılarının tırmalandığı iddiası yurdu ayağa kaldırdı. Öğrencilerin odalarını terk ederek yurdun önünde eylem yaparken satanist ayin iddiaları da var.