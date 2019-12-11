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Süper Lig'de 15'inci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Haftanın en önemli maçlarından lider Demir Grup Sivasspor’un Fenerbahçe’yi konuk edeceği müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek. 

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 15'inci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

13 Aralık Cuma

20.30 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor (Zorbay Küçük)

14 Aralık Cumartesi

15.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa (Ümit Öztürk)

17.30 Gençlerbirliği – Göztepe (Cüneyt Çakır)

20.00 Galatasaray – MKE Ankaragücü (Ali Şansalan)

15 Aralık Pazar

14.00 Gaziantep Futbol Kulübü – İstikbal Mobilya Kayserispor (Özgür Yankaya)

16.30 Demir Grup Sivasspor – Fenerbahçe (Ali Palabıyık)

19.00 Beşiktaş – BtcTurk Yeni Malatyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

16 Aralık Pazartesi

20.00 Trabzonspor – Yukatel Denizlispor (Halis Özkahya)

20.00 Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor (Hüseyin Göçek)

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