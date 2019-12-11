Trabzonspor'dan Galatasaray'a Jesse Sekidika çalımı

Trabzonspor, Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Eskişehirspor'un Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, ocak ayı gelmeden ilk transferini gerçekleştirdi. Habertürk'ün haberine göre bordo-mavililer, TFF 1. Lig ekiplerinden Jesse Sekidika'yı renklerine bağladı.

Planları bozuldu

Ocak ayında kadroda revizyona gitmeyi düşünen Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği 23 yaşındaki Nijeryalı oyuncunun ezeli rakibi Trabzonspor'la anlaşmaya varması tecrübeli hocanın planlarını altüst etti.

Mutlu sona ulaşıldı

Türkiye'ye 2018-19 yılında adım atan ve Eskişehirspor formasıyla geçen sezon 13 maçta 6 gol atan 23 yaşındaki Nijeryalı için Eskişehir yönetimiyle masaya oturan Trabzonspor, bir süredir yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı.





1 milyon euro

Bordo-mavililerin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sekidika için Eskişehirspor'a 1 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Nijeryalı futbolcunun devre arasında takıma katılacağı belirtildi.

8 gol 2 asist

Bu sezona iyi bir giriş yapan 23 yaşındaki futbolcu, Eskişehirspor formasıyla çıktığı 14 maçta 8 gol kaydederken 2 golün de hazırlayıcısı oldu. Sekidika'nın adı bir dönem Galatasaray'la da anılmıştı.