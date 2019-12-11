MHP'li Cemal Enginyurt'ta Şamil Tayyar'dan sert uyarı: Vatandaş çakarsa kötü çakar!

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, çakar lamba ile ilgili MHP'li Vekil Cemal Enginyurt'un yaptığı "Mafya babalarının da var ama milletvekilleri gündeme getiriliyor" sözlerine "Vatandaş çakarsa kötü çakar!" diyerek karşılık verdi.

Eski Vekil Şamil Tayyar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Çakar kullanarak ne yaptık, araçların üzerinden mi geçtik?" diyerek tepkisini ortaya koyan MHP'li Cemal Enginyurt'a "Sevgili vekilim. Endişelerinde haklısın" dedikten sonra gündeme oturan sözler kullandı.

"Vatandaş çakarsa kötü çakar!"

"İşin suyu çıktı ama iki yanlıştan da bir doğru çıkmaz." diyen Şamil Tayyar, "Çakar mevzu kapansın artık. Vatandaş çakarsa kötü çakar!" uyarısında bulundu.