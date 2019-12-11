Mauricio Isla'ya Boca Juniors kancası

Arjantin medyası Boca Juniors'ta futbolun patronu olan Juan Ramon Riquelme'nin, Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Mauricio Isla'nın peşinde olduğunu yazdı.

Arjantin'in önde gelen medya kuruluşlarından TyCSports, Boca Juniors'ta başkan yardımcılığına getirilen ve futbolun patronu seçilen Juan Ramon Riquelme'nin, Fenerbahçeli Mauricio Isla'yı kadroya katmak için girişimlere başladığını yazdı.

Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki oyuncuyla yolları ayırma konusunda kararsız olduğu ve sarı-lacivertlilerin bu tutumunun da transferde önemli bir rol oynayacağı belirtildi.

Fenerbahçe mukaveleye yenileyecek

Yeni sezon planlamasını devre arasında gerçekleştirecek olan Fenerbahçe, sözleşmesi bitecek Isla ile yeni bir görüşme yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, tecrübeli oyuncu için 2 yıllık yeni bir sözleşme hazırlayıp ve menajeriyle yapılacak görüşmeler sonrasında son kararını verecek.

Gol sevinci yaşamadı

2017'de Cagliari'den transfer edilen 31 yaşındaki oyuncu, sarı lacivertlilerde 76 maça çıkarken gol sevinci yaşayamadı, 12 asist yaptı.