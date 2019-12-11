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Libyalı komutandan şok açıklama : Emir aldım Türk gemilerini batıracağım

LİBYA'nın doğusundaki askeri gücün lideri General Halife Hafter'e bağlı donanma Kurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalar geldi. Yunan kanalına konuşan komutan "gemilerimizi batıracağını' açıkladı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'e bağlı donanmanın Kurmay Başkanı Farag el Mahdavi, Yunanistan merkezli yayın kuruluşu Alpha TV'ye konuştu.

Libya'da Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı silahlı mücadele veren Hafter'in destekçilerinden olan el Mahdavi, bölgeye yaklaşan Türk gemilerini batırmak için emir aldığını söyledi.

Emir aldım Türk gemilerini batıracağım
Geçtiğimiz günlerde Facebook hesabında "Başkent Trablus'u özgürleştirip Türk rüyasını yok edeceğiz" paylaşımı yapan el Mahdavi Yunan televizyonunda, "Emir aldım. Türk araştırma gemileri buraya geldiğinde bir çözümüm olacak. Onları batıracağım. Bu emri Hafter'den aldım." açıklamasında bulundu.

İleri seviyede Yunanca bilen el Mahdavi, 1970'li yıllarda Yunanistan Deniz Harp Okulu'nda eğitim gördü. Yunanistan'daki eğitiminin ardından Libya'ya geri dönen el Mahdavi'nin Yunanistan ile güçlü bağları bulunduğu biliniyor.

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